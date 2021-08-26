Потужний вибух у Казахстані на військовому об'єкті: моторошне відео
Джерело:"РИА Новости"
У Казахстані на військовому об'єкті прогримів потужний вибух. Інцидент трапився біля міста Тараза, що неподалік кордону з Киргизстаном.
Попередньо відомо, що вибух трапився на складі у військовій частині. Інцидент відбувся 26 серпня.
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У Казахстані в районі складів прогримів вибух
Російські ЗМІ написали, що вибух невстановлених предметів стався біля складу військової частини в Жамбилській області. Про це виданню повідомили у Міноборони Казахстану.
У військовій частині, що дислокується в Байзацькому районі Жамбилської області орієнтовно о 19 годині (орієнтовно о 16 годині – 24 канал) стався спалах біля одного зі складів. В результаті трапився вибух невстановлених предметів,
– мовиться у повідомленні.
У Казахстані пролунав вибух на військовому об'єкті: дивіться відео
Видання "Sputnik Казахстан" повідомило, що "горить склад з боєприпасами".
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У Міноборони країни також повідомили, що до гасіння пожежі залучили пожежні команди з гусеничними пожежними машинами.
Видання "Mash" опублікувало аудіозапис нібито очевидиці подій. Жінка крізь сльози переляканим голосом сказала, що через вибух "все рознесло".
Вікон немає! Повністю все рознесло! Вибух був дуже сильний,
– розповіла жінка.
Видання пише, що це запис з магазину , який розташований неподалік будівлі, яка вибухнула. Про постраждалих наразі інформацію не повідомляли.
Жінка плаче, що через вибух магазин неподалік зазнав пошкоджень: слухайте аудіозапис
У Міноборони Казахстану почали евакуйовувати місцевих жителів з району вибуху. Також там розповіли, що боєприпаси – інженерні, тому не мають великої дальності розлітання.
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- За попередньою інформацією ЗМІ кривавий теракт у Кабулі скоїли терористи "Ісламської держави".
- 23 серпня після вибуху в Мексиканській затоці спалахнула нафтова платформа. Одна людина загинула, 6 поранених, 5 зниклих безвісти та одна з нервовим зривом.