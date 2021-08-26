Потужний вибух у Казахстані на військовому об'єкті: моторошне відео

У Казахстані на військовому об'єкті прогримів потужний вибух. Інцидент трапився біля міста Тараза, що неподалік кордону з Киргизстаном.

Попередньо відомо, що вибух трапився на складі у військовій частині. Інцидент відбувся 26 серпня.

Читайте також Другий вибух прогримів біля аеропорту Кабула: багато жертв, десятки поранених

У Казахстані в районі складів прогримів вибух

Російські ЗМІ написали, що вибух невстановлених предметів стався біля складу військової частини в Жамбилській області. Про це виданню повідомили у Міноборони Казахстану.

У військовій частині, що дислокується в Байзацькому районі Жамбилської області орієнтовно о 19 годині (орієнтовно о 16 годині – 24 канал) стався спалах біля одного зі складів. В результаті трапився вибух невстановлених предметів,

– мовиться у повідомленні.

У Казахстані пролунав вибух на військовому об'єкті: дивіться відео

Видання "Sputnik Казахстан" повідомило, що "горить склад з боєприпасами".

На військовому об'єкті в Казахстані спалахнула пожежа та пролунав вибух: дивіться відео

У Міноборони країни також повідомили, що до гасіння пожежі залучили пожежні команди з гусеничними пожежними машинами.

Видання "Mash" опублікувало аудіозапис нібито очевидиці подій. Жінка крізь сльози переляканим голосом сказала, що через вибух "все рознесло".

Вікон немає! Повністю все рознесло! Вибух був дуже сильний,

– розповіла жінка.

Видання пише, що це запис з магазину , який розташований неподалік будівлі, яка вибухнула. Про постраждалих наразі інформацію не повідомляли.

Жінка плаче, що через вибух магазин неподалік зазнав пошкоджень: слухайте аудіозапис

У Міноборони Казахстану почали евакуйовувати місцевих жителів з району вибуху. Також там розповіли, що боєприпаси – інженерні, тому не мають великої дальності розлітання.

Останні вибухи в Україні та світі: коротко