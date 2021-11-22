Потужний вибух прогримів у багатоповерхівці в Махачкалі: постраждали діти

22 листопада 2021 , 16:25
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Джерело:

Интерфакс

У приватному будинку в Махачкалі (столиці Дагестану) у понеділок, 22 листопада, прогримів вибух. Наразі відомо про одну жертву.

Окрім того, внаслідок вибуху постраждали 4 людей. За попередніми даними, усі госпіталізовані з травмами – неповнолітні. 

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На місці вибуху газу знайдено тіло загиблого. Ще чотирьох людей госпіталізували з травами,
– мовиться у повідомленні.

Також відомо, що під завалами може перебувати ще одна дитина.

За попередніми даними, причиною вибуху у приватному житловому будинку став витік газу. Наразі на місці трагедії працюють експерти.

Вибух у Махачкалі: дивіться відео

Вибух на військовому заводі у Румунії 

  • У Румунії на військовому заводі Бабені прогримів вибух.
  • Жертвами стали 4 людей. Окрім того, відомо про 4 постраждалих. З них 3 – потребували госпіталізації.
  • Місцеві правоохоронці розповіли, що причиною вибуху стала протипіхотна міна.
  • Наразі фахівці встановлюють деталі трагедії. 
  • Румунська прокуратура відкрила кримінальне провадження.
  • Занепокоєння у правоохоронців викликає той факт, що це вже не перший вибух на заводі. У 2019 році жертвою вибуху став 22-річний працівник.
Автор: Мар'яна Бекало