Потужний вибух прогримів у багатоповерхівці в Махачкалі: постраждали діти

У приватному будинку в Махачкалі (столиці Дагестану) у понеділок, 22 листопада, прогримів вибух. Наразі відомо про одну жертву.

Окрім того, внаслідок вибуху постраждали 4 людей. За попередніми даними, усі госпіталізовані з травмами – неповнолітні.

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На місці вибуху газу знайдено тіло загиблого. Ще чотирьох людей госпіталізували з травами,

– мовиться у повідомленні.

Також відомо, що під завалами може перебувати ще одна дитина.

За попередніми даними, причиною вибуху у приватному житловому будинку став витік газу. Наразі на місці трагедії працюють експерти.

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