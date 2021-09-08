Потужний вибух прогримів у багатоповерхівці в Росії: знесло кілька поверхів

У 9-поверхівці у російському місті Ногінську 8 вересня стався вибух газу. У результаті обвалилися декілька поверхів будівлі. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 5 людей.

Вибух газу у багатоповерхівці на вулиці 28 Червня у місті Ногінську, розташованому неподалік Москви, стався 8 вересня, приблизно о 6:55.

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Прогримів вибух у квартирі на 3-му поверсі 9-поверхового будинку. У результаті обвалилася зовнішня стіна та перекриття. За попередньою інформацією, пошкоджені 5 квартир.

На місце інциденту вирушили екстрені служби та представники влади.

Є постраждалі у вибуху

Видання Интерфакс повідомляє про 5 постраждалих. Спершу надзвичайники врятували 3 людей, згодом з-під завалів витягли ще 2. Серед потерпілих є щонайменше 2 дітей.

Про жертв наразі інформації немає.

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У Ногінську стався вибух газу у квартирі: дивіться карту