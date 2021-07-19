Потужний вітер у Києві буквально повалив дерево: вражаюче відео

19 липня 2021 , 14:12
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Джерело:

телеграм Київ Оперативний | Kyiv Operative

У Києві 19 липня знову пронеслась негода – місто накрила злива та вирував страшний вітер. Причому він був такий потужний, що фактично повалив дерево.

Негода у Киві почала орієнтовно о близько обіду 19 липня. Це вже вдруге за останні три дні.

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Сильний вітер у Києві повалив частину дерева

Шквальний вітер зніс верхівку дерева,
– мовиться у повідомленні. 

Це трапилось на вулиці Степана Руданського. На відео помітно, як дуже сильний вітер фактично зносить дерево – воно падає просто за кілька секунд.

Потужний вітер у Києві повалив частину дерева: дивіться відео

До речі, рятувальники попереджали про негоду на території всієї країни. Мовилось про пониження температури, сильні дощі, вітри та навіть ймовірний град. 

Гроза у Києві: що відомо 

  • Посеред дня 19 липня у Києві почався сильний дощ та вітер. Місто потемніло, а температура повітря знизила з +30 до +22 градусів. Також була блискавка.
  • Через велику кількість опадів, місто затопила вода. 
  • Затоплення призвело до проблем з громадським транспортом. У КМДА повідомили про затримки. 
  • Ба більше, навіть метро закрили. Все через те, що 2 станції, "Берестейську" та "Академмістечко", затопило. Також затопило передмістя – Виноградар та Боярку. 
  • Рятувальники попереджають, що до кінця доби знову можливі грози та вітер потужністю 15 – 20 метрів за секунду. 
Автор: Діана Квасневська