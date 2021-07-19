Потужний вітер у Києві буквально повалив дерево: вражаюче відео

У Києві 19 липня знову пронеслась негода – місто накрила злива та вирував страшний вітер. Причому він був такий потужний, що фактично повалив дерево.

Негода у Киві почала орієнтовно о близько обіду 19 липня. Це вже вдруге за останні три дні.

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Сильний вітер у Києві повалив частину дерева

Шквальний вітер зніс верхівку дерева,

– мовиться у повідомленні.

Це трапилось на вулиці Степана Руданського. На відео помітно, як дуже сильний вітер фактично зносить дерево – воно падає просто за кілька секунд.

Потужний вітер у Києві повалив частину дерева: дивіться відео

До речі, рятувальники попереджали про негоду на території всієї країни. Мовилось про пониження температури, сильні дощі, вітри та навіть ймовірний град.

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