Потужний вітер у Києві буквально повалив дерево: вражаюче відео
19 липня 2021 , 14:12Читать новость на русском
У Києві 19 липня знову пронеслась негода – місто накрила злива та вирував страшний вітер. Причому він був такий потужний, що фактично повалив дерево.
Негода у Киві почала орієнтовно о близько обіду 19 липня. Це вже вдруге за останні три дні.
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Сильний вітер у Києві повалив частину дерева
Шквальний вітер зніс верхівку дерева,
– мовиться у повідомленні.
Це трапилось на вулиці Степана Руданського. На відео помітно, як дуже сильний вітер фактично зносить дерево – воно падає просто за кілька секунд.
Потужний вітер у Києві повалив частину дерева: дивіться відео
До речі, рятувальники попереджали про негоду на території всієї країни. Мовилось про пониження температури, сильні дощі, вітри та навіть ймовірний град.
Гроза у Києві: що відомо
- Посеред дня 19 липня у Києві почався сильний дощ та вітер. Місто потемніло, а температура повітря знизила з +30 до +22 градусів. Також була блискавка.
- Через велику кількість опадів, місто затопила вода.
- Затоплення призвело до проблем з громадським транспортом. У КМДА повідомили про затримки.
- Ба більше, навіть метро закрили. Все через те, що 2 станції, "Берестейську" та "Академмістечко", затопило. Також затопило передмістя – Виноградар та Боярку.
- Рятувальники попереджають, що до кінця доби знову можливі грози та вітер потужністю 15 – 20 метрів за секунду.