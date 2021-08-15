Потужний землетрус на Гаїті: кількість загиблих зросла у понад 10 разів
15 серпня 2021 , 09:42Читать новость на русском
Джерело:CBS News
Країну Карибського басейну Гаїті 14 серпня сколихнув землетрус магнітудою 7,2. Унаслідок потужних підземних поштовхів загинули щонайменше 304 людини.
Водночас у Службі цивільного захисту Гаїті повідомляють про понад 1 800 постраждалих. Вони зазнали поранень різного ступеня важкості, багатьох із них госпіталізували.
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Землетрус забрав понад 300 життів
Землетрус, який сколихнув країну, забрав життя щонайменше 304 людей.
- У департаменті Суд – 160;
- У департаменті Гранд-Анс – 100;
- У департаменті Ніппо – 42;
- У департаменті Норд-Вест – 2.
У Службі цивільного захисту Гаїті називають цифру "частковою оцінкою".Зверніть увагу! Ввечері 14 серпня інформували про 29 загиблих від підземних поштовхів.
- За ніч кількість померли зросла у понад 10 разів – до 304.
Землетрус на Гаїті: що відомо
- Потужний землетрус стався на глибині 10 кілометрів близько 8 ранку 14 серпня.
- Експерти, проаналізувавши ситуацію, попереджають про загрозу виникнення цунамі.
- За їхніми даними на деяких ділянках узбережжя висота хвиль може сягати 3 метрів.
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