В Індонезії стався потужний землетрус: загинули майже пів сотні людей

У п'ятницю, 21 листопада, Індонезію сколихнув землетрус. Загинули майже пів сотні людей, близько 700 поранені.

За даними Національного метеорологічного, геофізичного та кліматологічного агентства, землетрус стався о 13:21 за місцевим часом (08:21 за Києвом).

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Індонезію сколихнув землетрус

Загрози цунамі немає. Підземні поштовхи хитали багатоповерхові будинки в столиці країни Джакарті, що змусило жителів і працівників офісів вибігати в паніці.

Зазначають, що в Джакарті стався землетрус магнітудою 5,6, підземні поштовхи тривали кілька секунд. Епіцентр землетрусу розташовувався в Чанжурі, приблизно за 75 кілометрів на південний схід від Джакарти, на глибині 10 кілометрів.

Внаслідок землетрусу загинуло щонайменше 46 людей, 700 осіб отримали поранення.

Місцева влада повідомляє, що багато людей загинули через те, що їхні будинки не витримали землетрусу. Також зазначають, що жертв могло бути набагато більше, якби землетрус стався вночі. Оскільки багатьох людей не було вдома.

На Криті стався потужний землетрус

На грецькому острові Крит уранці 21 листопада зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,5 бала за шкалою Ріхтера.

Поштовхи на острові в Середземному морі відчули мешканці Єгипту, зокрема столиці країни – міста Каїра. Повідомлення про руйнування не надходили. Стихію на грецькому острові віднесли до категорії помірних землетрусів.

9 листопада землетрус магнітудою 5,7 сколихнув узбережжя італійського пляжного курорту Фано.

За ним послідували два поштовхи магнітудою 3,1 і 3,4. Основні підземні поштовхи відчувався на півночі Італії та Римі, а також в інших країнах.

Повідомили про те, що поштовхи відчули приблизно 16 мільйонів людей на відстані понад 300 кілометрів від епіцентру землетрусу.

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