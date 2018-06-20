Потужний ураган впливає на обертання Венери, – вчені

Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі вважають, що потужні урагани вплинули на гірські піки Венери, що призводить до впливу на рух планети.

Про це пише Naked science.

Урагани на Венері набагато швидші, ніж на Земні, повний оберт навколо планети вони роблять за чотири дні.

Читайте також: Унікальна знахідка: на Землі виявили речовину, старішу за Сонячну систему

Моделювання венеріанської атмосфери, проведене під час нового дослідження, довело, що урагани впливають на обертання Венери.

Як показало дослідження, тиск, який створює атмосфера, рухається по колу швидше. Ніж сама планета, тож це впливає на її обертання.

Таким чином 243-денні обороти Венери можуть відрізнятися один від одного на кілька хвилин.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно