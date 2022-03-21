Потворне обличчя Росії, – Кулеба показав світу, як рашисти поранили пенсіонера з Херсона
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Мешканці тимчасово окупованого Херсона щодня доводять, що вони – герої. Без зброї, але із синьо-жовтою символікою містяни виходять на мітинги. Рашисти ж цинічно обстрілюють тих, хто висловлює проукраїнську позицію.
21 березня окупанти застосували проти незламних херсонців світлошумові гранати, а також відкрили по них вогонь. Чергові воєнні злочини росіян потрапили на відео.
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На кадрах, які опублікував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, видно, як рашисти атакували мирний мітинг у Херсоні. Унаслідок цинічних обстрілів постраждали беззбройні жителі міста. Поранення зокрема отримав херсонський пенсіонер.
Це – потворне обличчя Росії, ганьба людства. Ми повинні зупинити Росію! Накладайте на них санкції, ізолюйте їх, притягуйте до відповідальності воєнних злочинців,
– звернувся Кулеба до світу.
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