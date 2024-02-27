В Індії вантажний потяг проїхав 70 кілометрів без машиніста

27 лютого 2024, 09:23
Читать новость на русском

Джерело:

The Independent

В Індії вантажний потяг проїхав без машиніста 70 кілометрів. Він здолав 5 станцій перед тим, як його зупинили.

Вантажний потяг містив 53 вагони, які були наповнені щебенем. Без машиніста потяг почав їхати на станції в Катуа. 

Дивіться також В одній з країн масово скасовують потяги: залізничники влаштували масштабний страйк

Що трапилось з потягом в Індії 

Поїзд із 53 вагонами зупинився в Катуа для зміни екіпажу. Посадовці кажуть, що потяг почав рух після того, як машиніст і його помічник зійшли,
– написало видання ВВС.  

Потяг рухався зі швидкістю 100 кілометрів на годину, поки його не вдалось зупинити за допомогою покладених дерев'яних блоків на рейки в Джаммі. 

На всьому шляху потяга, який рухався без машиніста, залізничники:

  • перекрили залізничні переїзди,
  • знеструмили контактну мережу колій,
  • на всіх станціях звільнили службові колії, щоб прийняти потяг,
  • інші поїзди перенаправили якомога далі від маршруту поїзда.

В Індії потяг проїхав без машиніста 70 кілометрів: дивіться відео

Видання Times of India написало, що через інцидент від роботи відсторонили 6 працівників залізниці. 

Точну причину неконтрольованого руху потяга ще не знають, проте намагаються з'ясувати, щоб уникнути таких інцидентів надалі. 

В Росії горіла залізнична колія

  • У трьох областях Росії невідомі спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах. Головне управління розвідки розповіло у січні 2024 причини інцидентів. Зокрема, розвідники запевнили, що рух опору набирає обертів.
  • Так, інциденти із залізницею в Росії трапились у Саратові, Ярославлі та Дзержинську Нижньогородської області.
  • У ГУР пояснили, що там насправді невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ. 
Автор: Діана Квасневська