Загинула на місці: на Сумщині потяг переїхав літню жінку

У Сумській області літня жінка опинилася під колесами потягу. Вона померла на місці через отримані травми.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію регіону.

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Потяг на смерть переїхав літню жінку

В поліції повідомили, що під колесами потягу опинилась літня жінка. Там вказали, що отримані травми виявилися несумісні з життям.

Зазначимо, що працівники правоохоронних органів встановили, що дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, близько 18 години, на ділянці в районі станції Терещенська у селі Вороніж.

Внаслідок наїзду потягу 76-річна жінка загинула на місці події,

– ідеться в повідомленні.

За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 276 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту". Вказується, що слідство триває.