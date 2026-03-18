В Укрзалізниці відповіли, чи потрібно доплачувати за квиток "Київ – Харків" з пересадкою
- Пасажирам на маршруті "Київ – Харків" з пересадкою не потрібно купувати додаткові квитки.
- У вартість квитка вже входить весь маршрут, і жодних доплат при пересадці не передбачено.
Пасажирам, які їдуть маршрутом "Київ – Харків" з пересадкою, не потрібно купувати додаткові квитки. У вартість поїздки вже входить весь маршрут.
Жодних доплат при пересадці не передбачено. Про це в Укрзалізниці розповіли в коментарі "РБК-Україна".
"Додаткові квитки купувати не потрібно. Якщо пасажир заздалегідь купив квиток до Харкова або звідти до Києва, то його вартість покриває повну дорогу. Доплачувати при пересадці нічого не потрібно", – пояснили в Укрзалізниці.
Зверніть увагу! 18 березня Укрзалізниця призупинила прямі швидкісні поїзди до Харкова. Тобто швидкісні поїзди "Інтерсіті" Харків – Київ з 18 березня курсуватимуть лише до Полтави, а прямого сполучення з Києвом наразі немає. Зараз тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів. Відновлення планується до кінця березня 2026 року.
Росія атакує потяги Укрзалізниці: останнє
Вночі 14 березня росіяни атакували приміський потяг на Харківщині. У нього влучив безпілотник. Пасажири не постраждали. Проте машиніст і його помічник зазнали уламкових поранень, медики надали їм допомогу на місці. Також було пошкоджено тепловоз, що застосовувався через відсутність напруги в контактній мережі.
Також російський дрон вгатив по пасажирському потягу на Сумщині. Мовиться про "Смородине – Ворожба". Влучило у хвостовий тепловоз. На щастя, жертв і постраждалих немає. Пасажирів вчасно евакуювали, а бригада швидко відчепила вагони від локомотива.