В Укрзалізниці підтвердили смерть пасажирки від спеки у нічному потязі

Українські ЗМІ писали, що у нічному поїзді "Запоріжжя – Ужгород" через надмірну спеку померла жінка. В Укрзалізниці підтвердили цей факт.

Так, вагон, у якому їхала пасажирка, не був обладнаний кондиціонером. Про це в етері програми "Сніданок з 1+1" розповів керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський, передає 24 Канал.

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Які деталі інциденту зі смертю жінки у нічному потязі

Перцовський зазначив, що інформація про смерть жінки підтверджують. Керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці наголосив, що, на жаль, подібні випадки трапляються у період великої спеки.

"Ми просто не педалюємо кожний такий випадок, але в поїздах, оскільки понад 100 тисяч людей подорожує, на жаль, особливо в літній період, трапляються ось такі природні смерті", – зауважив він.

Представник Укрзалізниці наголосив, що подібні трагедії "не стають сухою статистикою". Перцовський запевнив, що кожен такий випадок розбирають.

По цьому випадку зокрема ми дивимося, чи можна було запобігти, чи можна було швидше зреагувати, на скільки оперативно викликали медиків і наскільки оперативно вони приїхали. Висновків по цьому випадку поки немає,

– зазначив посадовець.

Керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці підтвердив, що у вагоні не було системи кондиціювання, оскільки вагон продавався без відповідного устаткування. Тому Перцовський звернувся до пасажирів, що, оскільки половина парку потягів не обладнана кондиціонерами взагалі, то під час купівлі квитків варто звертати увагу на маркування вагонів.

"Зараз ми чітко маркуємо ті вагони, які мають надійні системи кондиціювання, сніжинкою, щоб люди знали", – додав представник Укрзалізниці.

Раніше видання "Закарпаття 24" писало, що жінка, яка померла в купе, їхала у Стрий Львівської області до подруги. Одна з її попутниць розповіла, що у купе була нереальна спека, а кондиціонер не працював. А температура у деяких потягах у вагонах тримається вище 30 градусів за Цельсієм.