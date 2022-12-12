Повалені дерева та відключення світла: якого лиха наробила негода на Львівщині

На вихідних у Львівській області пройшли снігопади та крижаний дощ. Через налипання мокрого снігу та обледеніння дротів без електроенергії залишилися багато населених пунктів регіону.

Станом на 13 годину 12 грудня на Львівщині повністю без світла залишилися 84 населених пунти, а ще 100 – частково. Про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

До речі Київ з самого ранку замело снігом: на дорогах серйозні затори

На Львівщині відключення світла через негоду

Внаслідок налипання мокрого снігу та обледеніння дротів у Львівській області масові відключення світла. Без електропостачання 184 населених пункти. Зокрема:

84 – повністю;

100 – частково.

Наразі над відновленням живлення працюють 288 енергетиків. Окрім того, до роботи залучили 100 одиниць техніки.

Снігопади та крижаний дощ, які пройшли Львівщиною на вихідних, також спричинили деревопад. У службі автомобільних доріг повідомили, що на території регіону вже прибрали 28 повалених дерев, що заважали руху транспорту.

У ніч проти понеділка, 12 грудня, шляхи області розчищали одразу 98 спецмашин та 107 робітників. Наразі практично всі автодороги розчищені.

Складніша ситуація на напрямках Львів – Шегині та Львів – Мостиська. Там вантажівки, які їдуть у бік кордону, стоять у черзі не на узбіччі, а на проїзній частині, відтак підрядники не можуть очистити від снігу дорожнє покриття. У гірській частині області дороги проїзні,

– підкреслив Максим Козицький.

Це цікаво Кара небесна: Москву після потужного снігопаду накрила льодяна злива

Наслідки снігопаду у Львові