Кухарі, охоронці та інші: Путін у лютому змінив тисячу особистих працівників
21 березня 2022 , 19:37Читать новость на русском
Джерело:The Daily Beast
Путін, який від початку війни засів у бункері, починає ще більше боятись за своє життя. У лютому він змінив близько тисячі особистих співробітників.
Путін змінив охоронців, кухарів, секретарів та прислугу. Боїться, що його отруять.
До теми Отруєння, хвороба, нещасний випадок: російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна
Путіна хочуть ліквідувати
У політичній та бізнес-еліті Росії формується група, яка готова усунути Путіна від влади. Санкції Заходу ведуть до краху Росії, тому верхівка окупантів намагається уникнути фатального кінця.
Розглядають різні варіанти його відсторонення: отруєння, раптова хвороба, нещасний випадок тощо.
До речі – Путін був щасливим, коли ввели санкції проти Абрамовича й інших олігархів: