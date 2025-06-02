Індію накрили сильні повені, є десятки загиблих: жахливі кадри стихійного лиха
- Північно-східну Індію накрили повені, що спричинили зсуви та загибель десятків людей.
- Місцевих жителів попередили, що негода не відступає.
Північно-східну частину Індії накрили сильні повені, які спричинили зсуви. Через стихію загинули десятки людей.
Синоптики кажуть, що сильні дощі поки не відступають з країни. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
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Які наслідки повеней в Індії
У північно-східному регіоні Індії після сильних повеней за останні 4 дні зафіксовано багато зсувів.
Місцева влада у понеділок, 2 червня, повідомила про щонайменше 34 жертв. Зокрема, у Бангладеш загинули 4 члени однієї сім'ї.
Повені в Індії: дивіться відео
Також понад 1000 туристів опинилися у пастці в гімалайському штаті Сіккім. Їх вдалося евакуювати лише у понеділок. Ще 500 осіб рятували у затоплених районах штату Мегхалая.
У постраждалому регіоні затопило дороги та будинки, а також повалило дерева.
Індію накрили повені: дивіться відео
Ми стикаємося з багатьма викликами. У мене є дитина, її ліжко занурене у воду. Що ми будемо робити в такій ситуації? Ми не спимо всю ніч,
– розповіла одна із постраждалих мешканок.
Влада попередила мешканців про подальші зсуви та раптові повені і закликала їх залишатися пильними.
Негода в Індії: дивіться відео
Північний схід Індії та Бангладеш схильні до зливових дощів, які стають причиною смертельних зсувів. Щорічно вони впливають на життя та безпеку мільйонів людей.