У Польщі до повені готується ще одне місто: військові попередили про мародерів

У Польщі не вщухає стихійне лихо. І поки одні люди вимушено залишили свої домівки, є ті, хто наживаються на чужому горі.

Наразі до повені готується Вроцлав. Місто проводить підготовку до найпесимістичнішого сценарію. Довга паводкова хвиля може розмити насипи та пошкодити гідротехнічні пристрої, повідомляє Polskie Radio.

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Коли у Вроцлаві очікують пік повені

Гідролог Міхал Сікора повідомив, що кульмінація повені досягне столиці Нижньої Сілезії 19 вересня. Хвиля паводка може проходити польським Вроцлавом щонайменше добу, кульмінацію повені очікують у четвер.

Розраховуємо, що пік хвилі припаде на четвер. Вона буде приблизно 640 сантиметрів, а отже значно менша, ніж у 1997 році. Щодо питання, скільки часу триватиме така ситуація. Рівень тривоги зберігатиметься ще довгий час. Кілька днів точно,

– сказав він.

Водночас директор Інституту метеорології та водного господарства Роберт Чернявський запевнив, що на ділянці від Ратибора до Вроцлава та в Ополі "фатальної ситуації не буде" – переливу води через насипи не очікується.

Військові Польщі звернулися до мародерів

У Польщі мародери наживаються на лиху постраждалих від повені, вже відомо про перших затриманих у містечку Левін-Бжеський.

Тож Генштаб польської армії оголосив, що у затоплених районах інтенсивно розгортають патрулі, оснащені приладами нічного бачення і тепловізорами.

Зазначимо, що станом на ранок 18 вересня у польському місті Жагань Любуського воєводства паводкова ситуація залишається критичною. Там проводять евакуацію населення.