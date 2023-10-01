"Ангели" роблять це не вперше: ВМС про звільнення двох десантників з окупованої території

Жителі окупованих територій допомагають українським військовим, навіть попри ризик для власного життя. Зокрема, символічним стало повернення до України двох десантників.

Про операцію з повернення додому військовослужбовців в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук – передає 24 Канал. Варто додати, що українців звільняв спецпідрозділ ВМС "Ангели".

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Подробиці операції

Дмитро Плетенчук заявив, що на окупованій території України відбувається багато цікавих процесів. Останнім таким випадком стало визволення двох десантників, які з початку вторгнення переховувалися на непідконтрольних Україні землях. Бійцям вдалося залишатися живими внаслідок підтримки місцевих.

Вони вижили завдяки цій підтримці, тому що, звісно, місцеві їх переховували,

– розповів речник.

Більше детально про повернення бійців згодом розповість ГУР. Можливо, вони влаштують брифінг щодо цього. Однак як додав Плетенчук, подробиці таких операцій зазвичай не повідомляють, оскільки це може відкрити алгоритми роботи розвідки ворогу.

Речник розповів, що спецпідрозділ "Ангели", який витягував десантників, робить це вже не вперше – це одна з тематик, які вони охоплюють. Плетенчук не може точно сказати, які в них є операції, однак вже було декілька подібних звільнень.

Що відомо про звільнення десантників