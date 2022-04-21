Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян, – ОП

Росія масово вивозить українців з окупованих територій вглиб своєї країни. Повернути їх після війни буде один із завдань влади.

Після того, як України переможе у війні проти Росії, постане питання повернення депортованих українців додому. В Офісі Президента переконані, що росіяни будуть цьому перешкоджати. Тому їхнє повернення стане ще одним фронтом для нашої держави після завершення активної фази війни.

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"Це важка процедура, яка вимагатиме, щоб там були країни-посередники чи міжнародні інституції, які дадуть нам змогу повернути людей. Хочу відзначити, що це теж буде війна. Після війни – війна за те, щоб забрати своїх людей назад", – заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Радник керівника Офісу Глави держави відзначив, що Росія здавна має практику депортації цілих народів з їх земель. За його словами, Росія ніколи не зізнається, що людей вивезли силоміць або що до цього їх змусили створені росіянами умови.

"Вони не скажуть нам об’єктивної інформації, що, наприклад, зі 100 тисяч вивезених із Маріуполя, Волновахи та інших регіонів Донецької області лише 5% мали бажання виїхати до РФ, а решта були насильно депортовані туди", – зауважив Михайло Подоляк.

При цьому Росія відправляє українців у депресивні регіони, у тому числі на Далекий Схід.

Українці, які проживали у красивих містах, мали змогу їздити по світу, будувати кар'єру, навчатися в гарних навчальних закладах, вибрали як місце проживання ці розвалені, нікому непотрібні й нікчемні міста Російської Федерації?

– додав радник керівника Офісу Президента.

Щодо можливостей повернення депортованих громадян України Михайло Подоляк зазначив, що насамперед потрібно буде вивчити, кого, як і за яких умов вивезли до Росії, хто висловив згоду, а кого депортували силоміць. Після цього буде необхідно скласти юридично вивірені списки, передати їх російській стороні.

Михайло Подоляк переконаний, що до цих людей мають приїхати посередники чи представники міжнародних організацій, які викликатимуть довіру, щоб громадяни могли відкрито спілкуватися з ними та не боялися розповісти, що хочуть повернутися у свою країну.

Скільки саме українців було депортовано Росією з їх домівок – достеменно невідомо. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН заявив, що таких є мінімум півмільйона осіб. Водночас українцям видають документи, які забороняють протягом 2 років залишати Росію. Серед депортованих – понад 120 тисяч дітей.

Натомість уповноважена перед з прав людини Людмила Денісова перед тим заявляла, що Росія вивезла з території України 600 тисяч людей, з них 117 тисяч – діти.

Окрім депортації українців на Росію, окупанти відправляють їх і у "фільтраційні" табори.

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