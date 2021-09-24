"Повернення до нормального життя": у Норвегії скасовують всі COVID-обмеження

Уряд Норвегії заявив, що зніме всі обмеження, які ввели через захворюваність на коронавірус. Відповідне рішення набере чинності вже з 25 вересня.

Мовиться про заходи, які обмежують соціальну взаємодію. А також – ускладнюють роботу багатьох підприємств.

Читайте також Індія готується відкрити кордони для іноземних туристів

Коли знімуть обмеження

Коронавірусні обмеження в Осло офіційно знімуть 25 вересня о 16:00 за місцевим часом.

Представники уряду пояснили, що скасування вимоги дотримуватися соціальної дистанції дозволить культурним і спортивним об'єктам працювати на повну потужність. Також:

заповняться ресторани;

знову запрацюють нічні клуби.

Сольберг: Настав час повернутись до нормального життя

Обмеження через пандемію ще влітку зняла Велика Британія . У вересні до неї долучилася Данія

Уряд перестане рекомендувати громадянам не виїжджати за межі Європейського Союзу. Водночас деякі обмеження все ж залишать для тих, хто прибуває з країн з високим рівнем інфікування.

Минув 561 день від введення найжорсткіших заходів в Норвегії у мирний час. Тепер настав час повернутися до нормального буденного життя. Ерна Сольберг Прем'єр-міністерка Норвегії

Відзначимо, що згідно з офіційними даними, приблизно 76% всіх норвежців отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19, повністю щепилися 67% населення.

Ситуація з коронавірусом у Норвегії

Станом на 24 вересня, загалом у Норвегії захворіли на коронавірус 185 330 осіб.

Одужало 88 952 хворих, водночас 850 – смертельні випадки.

Норвегія очолила рейтинг країн, найкраще протистояли COVID-19 у серпні.

Норвегія вже тричі відкладала перехід до фінального етапу скасування карантину.