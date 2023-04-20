Повернення до життя: Зеленський і Столтенберг долучилися до Міжнародного саміту міст і регіонів

У Києві 20 квітня розпочався Міжнародний саміт міст і регіонів. На ньому були присутні українські високопосадовці, політики, економісти, але й сам президент Володимир Зеленський у компанії генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Столтенберг якраз 20 квітня прибув з офіційним візитом до Києва. Про перебіг саміту – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Мета саміту – повоєнне відновлення

Як розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, у фокусі уваги саміту – забезпечення захисту населення, повернення до життя деокупованих територій та повоєнне відновлення.

"Говорили як про відбудову, так і розвиток українських регіонів. Наше завдання – побудова сильної й успішної України", – підкреслив він.

Що сказав Володимир Зеленський

Український лідер також взяв слово. Він сказав, що цей саміт відкриває новий рівень взаємодії з громадами та регіонами України та інших держав-партнерів. Зеленський окремо привітав на заході Єнса Столтенберга та інших представників і представниць європейських інституцій.

Український народ став на захист своєї держави. Народ, який вміє спільно діяти заради національного блага, який вміє захищати свої інтереси. Народ, чия національна безпека починається з розуміння, що кожна громада має жити гідно. Такий народ має перевагу у війні,

– пояснив президент.

Він подякував українським громадам, які у взаємодії з державою допомагають наближати перемогу.

"Кожен громадянин важливий. Кожен і кожна. І завдяки такому підходу замість руїн, які принесла Росія, ми всюди відбудуємо життя. Українське та справжнє життя, в якому поважають кожну людину", – підсумував Зеленський.

Головні тези з виступу Єнса Столтенберга

Генеральний секретар НАТО у своєму виступі сказав:

токсична російська агресія буде зупинена;

НАТО допомагатиме Україні, до повного приведення ЗСУ до стандартів Альянсу;

Україна вже отримала 150 мільярда фінансової допомоги;

майбутнє України в НАТО – всі члени Альянсу згодні з цим.

Ми готуємо підтримку, яка змінить обстановку на фронті. Альянс підтримує Україну десятками мільярдами євро,

– додав Столтенберг.

Він зазначив, що сьогодні, 20 квітня, відвідав Бучу і був щиро вражений тим, що побачив. Мовиться про жахливі докази воєнних злочинів Росії, вчинених проти цивільного населення.

Додамо, що за результатами саміту заплановано підписання підсумкової Декларації й низки угод про партнерство на муніципальному рівні. Також планується підписання угоди про вступ України в систему Механізму цивільного захисту ЄС, а також презентують концепцію Регіонального офісу міжнародного співробітництва.