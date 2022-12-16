Повернення Криму: у Білому домі відповіли, чи стримуватимуть ЗСУ від наступу

Крим все ще залишається ключем до вирішення збройного конфлікту між Україною та Росією. ЗСУ зможуть повернути півострів лише з допомогою партнерів.

Під час брифінгу речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі прокоментував це питання. За його словами, відвоювання Криму можливе.

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Чи стримуватимуть Україну від повернення півострова

Кірбі, говорячи про можливий український наступ на півострів зазначив, що Крим – це Україна.

Саме українські сили вирішують, як проводити операції всередині своєї країни,

– сказав представник Білого дому.

Крім того, Кірбі засудив сьогоднішні ракетні удари Росії, спрямовані на цивільну інфраструктуру. Він зазначив, що "Росія знову намагається нагнати страх на український народ і ще більше ускладнити для нього майбутню зиму".

США анонсували надання військової допомоги

Кірбі підтвердив надання пакета військової допомоги Києву, не розголошуючи подробиць. Речник обмежився тим, що Україні нададуть засоби протиповітряної оборони.

Тим часом в Україну надійшов перший транш 53-мільйонного пакета допомоги США на енергетичне обладнання, яке включає обладнання, необхідне для екстреного ремонту постраждалих від російських бомбардувань енергетичних інфраструктур.

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