Деокупація Криму: Зеленський розповів, як реінтегруватимуть український півострів

Кримський півострів більш ніж 9 років тому анексувала Росія, незаконно зробивши його частиною своєї країни. Наразі Україна готується до того, щоб повернути Крим до інтегрування Криму назад у нашу державу.

Про це під час брифінгу на саміті "Кримської платформи" сказав Президент України Володимир Зеленський. За його словами, це станеться після деокупації півострова, інформує 24 Канал.

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Зеленський висловився про інтеграцію Криму назад в Україну

Глава держави зазначив, що наразі українська влада розробляє конкретні кроки щодо деокупації та забезпечення безпеки Криму після його звільнення. Він наголосив, що над цим працює українське міністерство внутрішніх справ разом з учасниками саміту "Кримської платформи".

Впевнений, після того, як буде деокупація, буде працювати тимчасова військова адміністрація на території Криму, допоки безпекова ситуація там не налагодиться,

– підкреслив Зеленський.

Він також наголосив, що дуже важливою є інтеграція півострова з українським суспільством. Адже, як пояснив президент, кримчани жили 9,5 років без України.

"Це складне завдання, але Україна прийде, економіка теж. Крим буде частиною нашої держави", – запевнив він.

Український очільник також сказав, що дуже важливим є інтеграція Криму максимально з робочими місцями без будь-яких безпекових майбутніх загроз. Він хоче, щоб Крим працював щоденно, а не тільки в туристичний сезон.

Після деокупації у Криму посилиться захищеність на суші й в морі

Зеленський також наголосив, що розраховувати на те, що Крим після деокупації буде туристичним оазисом, як це було до його анексії Росією, не варто. За його словами, півострів будуть захищати після його звільнення.

Ніхто більше ніколи не дозволить окупувати Крим, тому флот – буде. Військова захищеність Криму – буде, але українська,

– зауважив президент.

Він також сказав, що наразі не впевнений, чи варто говорити про військову деокупацію Криму публічно. Він також зазначив, що безпека на морському узбережжі Криму настане після того, як наша держава домінуватиме у Чорному та Азовському морях.

"Що стосується наших партнерів, скажу відверто, проводжу розмови, і дипломатам поставлене завдання підготувати безпековий Союз Чорноморського узбережжя, а також Азовського та Балтійського простору", – розповів він.

Зеленський наголосив, що це об'єднання діятиме не всупереч членству України в НАТО, а як додаткова гарантія безпеки для нашої держави.

Боротьба за Крим і День Незалежності на півострові

Зеленський також запевнив, що Україна боротиметься за Крим і за всі інші території держави. Він підкреслив, що в жодному разі наша країна не буде відмовлятися від територій в обмін на членство в організаціях.

Ми не міняємо наші території на жодне членство в будь-якому союзі,

– сказав він.

На питання про те, що в Криму не можуть відзначати День Незалежності президент сказав, що наразі це свято не можуть влаштувати на всій території нашої держави. Водночас він знайшов різницю між причинами, чому в Криму та на решті територій України не святкують цей день.

"В Криму зараз війни немає, він окупований. І це страшна трагедія. У нас люди конкретно гинуть, це що свято?" – сказав Зеленський.

Попри це, він наголосив, що День Незалежності є дійсно важливим днем для всіх громадян нашої держави: хто в окупації, на фронті, в цивільному житті та будь-де. Він зазначив, що якщо людина відчуває себе українцем чи українкою – це їхній день.