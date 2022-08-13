Що означає повернення McDonald's у воєнному сенсі: несподіване тлумачення Арестовича

Відновлення роботи мережі McDonald's в Україні є не лише хорошою новиною для любителів швидкоїжі. Також це один із кількох важливих сигналів про стратегічну ініціативу наших військ на полі бою.

Таке твердження озвучив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович 12 серпня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі ютубу "Фейгин Live". Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба теж акцентував на тому, що справа не лише у бігмаках.

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Чому повернення McDonald's важливе

За словами радника, останніми днями було одразу 3 новини, які свідчать, що тепер саме Україна починає мати стратегічну перевагу. Проте одну з них він відмовився називати.

Перше – це повернення McDonald's в Україну. Друге – знищення російського полку в Саках. Тому невдовзі й нам, спостерігачам цієї війни, доведеться змінити парадигму мислення,

– сказав Арестович.

На його думку, може трапитися так, що вже не російське командування буде диктувати, що відбуватиметься з об'єктами та утримуваною територією. Ймовірно, він мав на увазі, що відновлення роботи такої великої компанії як Mc'Donald's означає, що світ повірив у можливість України гарантувати безпеку на більшості території.

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