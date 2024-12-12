Мільйон за полоненого: шахрайка маніпулювала родичами військових з "Азовсталі"

СБУ викрила схему шахрайства, що стосувалась родичів українських військових, які перебувають у полоні. Зловмисниця, яка діяла на Київщині, обіцяла допомогу у поверненні полонених додому і вимагала значні кошти за прискорення процесу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на СБУ. Фігурантка виманила майже 1 мільйон гривень від дружини захисника Азовсталі, який знаходиться у полоні росіян.

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Врятувати полоненого за мільйон

Зловмисниця обіцяла родичам захисників Маріуполя, зокрема дружині одного з оборонців Азовсталі, допомогти з поверненням їхніх близьких додому. Для "прискорення" процесу вона вимагала великі суми грошей.

Жінка розповідала про нібито свої зв'язки в адміністрації російської тюрми, де тримають українських військових, і маніпулювала емоційним станом потерпілої, погрожуючи їй поганими наслідками для чоловіка, якщо гроші не будуть виплачені.

Затримання шахрайки відбулося під час отримання чергового переказу грошей від потерпілої. Під час обшуку у зловмисниці вилучено мобільний телефон та банківські картки з доказами її злочинної діяльності.

СБУ затримала шахрайку / Фото СБУ

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, жінці повідомлено про підозру за шахрайство. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Служба безпеки нагадує, що питання звільнення військовополонених перебуває виключно у компетенції органів державної влади, а такі випадки шахрайства вимагають безкомпромісної боротьби з порушниками закону.