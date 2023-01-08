Лубінець у Туреччині поговорить про повернення полонених з російською омбудсменкою Москальковою

Скоро український омбудсман приїде до Туреччини. Він зустрінеться з російським омбудсменкою Тетяною Москальковою.

Зустріч Дмитра Лубінця з Москальковою відбудеться вже за кілька днів. Уповноважений ВР з прав людини поговорить з нею щодо обміну полоненими.

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"Плани амбітні": Лубінець розкрив плани зустрічі з Москальковою

Головне питання, яке Лубінець обговорить з російською омбудсменкою – повернення додому українських захисників та захисниць. Також окремо омбудсман порушить питання щодо повернення цивільних заручників, яких Росія масово затримала на тимчасово окупованих територіях і не відпускає додому.

Плани амбітні. Адже ми не знаємо, як себе буде поводити російська сторона. Однак попередньо ми отримуємо позитивні сигнали, що вони готові це питання розглядати. Зауважу, що цивільних, згідно з Женевськими конвенціями, ми не можемо обмінювати. Цивільних громадян Росія повинна відпустити!

– наголосив він.

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