Військові, які повертаються із СЗЧ з-за кордону, можуть добровільно повернутися на службу

Військові, які самовільно залишили частину та перебувають за кордоном, можуть добровільно повернутися на службу. За певних умов їм не загрожують штрафи чи кримінальна відповідальність.
Про це розповів старший офіцер відділу патрульно-постової служби розшуку та діяльності Військової служби правопорядку в гарнізонах Центрального управління ВСП по місту Києву та Київській області майор Андрій Суржик в інтерв'ю АрміяFM.
Як повернутись на службу після СЗЧ?
Військова служба правопорядку – це ключовий орган, яка допомагає повернутись із СЗЧ. Саме цей орган координує процес відновлення на службі, взаємодіє з іншими структурами та супроводжує військового на всіх етапах повернення.
Для того, щоб поновитись на службі, потрібно спершу повернутись в Україну та під час перетину кордону слід звернутись до Державної прикордонної служби та заявити про свої наміри.
Після цього людину направляють до найближчого підрозділу ВСП, а згодом – до резервного батальйону, який займається такими випадками. Там військовослужбовець потрапляє в іншу військову частину та отримує нову посаду. Після цього статус СЗЧ скасовується.
За словами Андрія Суржика, консульства в інших державах можуть допомогти хіба що повернутись в Україну. А всі решта процеси відбуваються у взаємодії із ВСП.
Зауважте! Якщо військовий вперше вчинив правопорушення за статтями 407 або 408, він може бути звільнений від кримінальної відповідальності. Але у випадку добровільного повернення на службу.
Коли людина повертається, її затримують лише у випадку ухвалення судом, але і в такому випадку, якщо військовий згоден повернутись на фронт, відповідальність може бути з нього знята.
Водночас жодні штрафи до тих, хто добровільно повертається, не застосовуються. Навпаки, їм сприяють у відновленні, а командир може надати рекомендаційний лист. Представники ВСП наголошують: їхня мета – не покарання, а допомога військовим у поверненні до строю.
Як вирішуватимуть проблему СЗЧ в Україні?
У Верховній Раді окрему увагу приділяють військовим, які самовільно залишили частину. Для них можуть запровадити жорсткіші обмеження: від заборони виїзду за кордон і блокування рахунків до адміністративного арешту та, у разі злісних порушень, кримінальної відповідальності. Ініціатива ще перебуває на стадії погодження, однак саме питання СЗЧ називають одним із ключових у майбутньому законопроєкті.
Однак, капітан Данило Яковлев наголошує, що проблему СЗЧ варто вирішувати через підтримку та мотивацію, а не залякування. За його словами, серед тих, хто в СЗЧ, є багато бійців, які опинилися в складних обставинах. Їх можна повертати на вакантні посади у війську, де вони будуть найбільш потрібні та ефективні.
Військовослужбовець пропонує комплексний підхід: розподіляти людей за принципом потреб фронту, покращувати підготовку та навчання новобранців, а також заохочувати повернення бонусами чи грошовою винагородою.
Такий підхід, на його переконання, дозволить швидко укомплектувати важливі підрозділи та підвищити ефективність ЗСУ, замість того щоб створювати численні малокомплектні формування з високим ризиком СЗЧ.