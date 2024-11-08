Омбудсмени Росії та України зустрілися на території Білорусі

На території Білорусі відбулася зустріч представників України та Росії за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста. Один із результатів перемовин – повернення тіл загиблих українців.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. До того ж вдалося обговорити та вирішити кілька гуманітарних питань.

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Репатріація та допомога родинам

Зазначається, що у межах гуманітарної місії вдалося возз'єднати сім'ю. Зокрема, 91-річна жінка зустрілася зі своїм сином, який був розлучений з нею через війну. Українська сторона підкреслила, що питання возз'єднання сімей є одним із пріоритетних.

У ході переговорів представники обох сторін обмінялися списками військовополонених. Українська сторона передала дані про російських полонених, які утримуються в Україні, натомість отримала інформацію про українців у Росії.

Окрім цього, запровадили новий формат спілкування – передачу листів від українських родичів до полонених, які утримуються на території Росії.

Заклик до доступу Червоного Хреста

Україна також використала цю зустріч, щоб наголосити на важливості доступу Червоного Хреста до українських військовополонених і цивільних осіб у Росії.

Взаємодію з російською уповноваженою з прав людини проводжу для розв’язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про наших громадян у РФ,

– наголосив Лубінець.

Українська сторона підкреслила, що продовжуватиме такі гуманітарні перемовини задля підтримки та захисту прав своїх громадян.

