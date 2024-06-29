Повернення цивільних українців з Росії: омбудсман анонсував новий механізм

Уже незабаром з'явиться новий механізм повернення цивільних громадян України з Росії. Його розробили під час Глобального саміту миру, який пройшов у Швейцарії 15 – 16 червня.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Уповноважений Верховний Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає 24 Канал.

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Новий механізм повернення цивільних з Росії

"Незабаром з'явиться новий механізм повернення цивільних громадян України", – заявив омбудсман.

Втім, Лубінець не розкрив більше деталей щодо цього механізму. Також сказав, що під час Саміту миру було порушено питання повернення українських дітей та військовополонених.

Щодо дітей. Пролунало багато нових ініціатив від іноді несподіваних країн. Деталі я не можу розкрити, бо ми всі домовилися, що це закрита частина, і ми її оприлюднимо тоді, коли втілимо її в життя, коли українське суспільство побачить результати,

– наголосив Уповноважений з прав людини.

За його словами, кілька країн-учасниць Саміту розповіли про свої можливості для повернення громадян України з Росії. При цьому кількість учасників коаліції щодо повернення наших дітей збільшилася.

Омбудсман вважає, що повернути громадян допоможуть нові санкції проти росіян. Зокрема, необхідно створити трибунал, запровадити повне ембарго на російську нафту й газ.

"Тільки так росіяни зрозуміють, що їм справді потрібно повертати українських дітей, цивільних та військовополонених", – підкреслив Лубінець.