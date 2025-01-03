Заяви партнерів щодо "примусового повернення" українців з-за кордону: Зеленський висловився

Наразі за різними оцінками за кордоном перебуває від 5 до 7,7 мільйона українців. Президент України висловився, що насправді стоїть за чутками про "примусове повернення" громадян.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира та Олени Зеленських.

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Що відомо про "примусове повернення" українців

Володимир Зеленський зазначив, що деякі країни прагнуть лишити українців, які працюють якісніше, ніж їхні громадяни. Тобто вони самі диференціювали українців.

Я говорю, давайте на пресконференції про це поговоримо. Ніхто з них не хоче. Бо їх суспільство по-різному ставиться. Багато в чому суспільство підтримує Україну. А вони рахують свої гроші, скільки вони щорічно використовують на підтримку українців за кордоном,

– каже Зеленський.

Деякі країни хочуть, аби Україна забрала українців, які не працюють.

"Ці які працюють, яка різниця, підтримувати їх чи ні, вони працюють, вони сплачують податки. А на цих вони витрачають гроші. Таке відношення деяких лідерів", – каже президент.

Водночас Зеленський зауважує, що це транслює відношення урядовців, проте не відношення людей. Тому вони публічно про це не говорять, оскільки народ може негативно відреагувати.

Український лідер висловив впевненість, що як тільки закінчиться та чи інша стадія, велика частина людей почне повертатись назад, в Україну.