Удар міжконтинентальною балістикою по Дніпру: момент потрапив на відео

Росіяни атакували Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубеж". У мережі показали відео удару нею по місту.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на фонд "Повернись живим". На кадрах видно ранок 21 листопада у Дніпрі.

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Момент удару "Рубежем" по Дніпру

Судячи із відео, удар міжконтинентальною ракетою "Рубеж" стався о 5:17.

На кадрах видно, як ракета розпадається на 6 бойових частин.

Кожна з них поділяється ще на 6. Усі вони летять окремо після розкриття головної частини. Ракета також має інертні боєголовки для відволікання систем ППО.

Експерти кажуть, що збивати "Рубеж" потрібно до розкриття і скиду бойових блоків. Однак наразі Україна немає систем ППО для боротьби з цією зброєю.

Нагадаємо, що дальність польоту цієї міжконтинентальної балістики – до 6 000 кілометрів, її довжина – 20 метрів, діаметр – 2 метри, а вага може досягати 50 тонн.

Теоретично на неї можна причепити ядерний заряд, однак наразі ця ракета експериментальна. Доки росіяни не переконаються, що вона взагалі працює, ядерні боєголовки до неї додавати нелогічно.

Витратити країна-агресорка на цю смертоносну зброю готова десятки мільйонів доларів.