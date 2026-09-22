Повертаємо війну туди, звідки прийшла, – Зеленський про удари по НПЗ Росії та влучання в морі

Украївські воїни успішно відпрацювали по ворожих об'єктах у Чорному морі й на території Росії. Йдеться, зокрема, про атаки на НПЗ у Башкортостані й Самарському регіоні.

Про нові ураження розповів президент Зеленський.

Що відомо про роботу СОУ?

За словами глави держави, протягом останньої доби сталися ураження двох НПЗ – у Башкортостані й Самарському краї держави-терористки.

До того ж, були й влучання у Чорному морі.

Повертаємо війну туди, звідки вона прийшла. Наближаємо мир для України,

– підкреслив Зеленський.

Він також висловив вдячність українським воїнам, залученим до операцій, за влучне виконання роботи.

Президент показав кадри уражень: дивіться відео

Раніше ми писали також про те, що українські Сили оборони вдарили по російському об'єкту в Орловській області, який використовувався для зберігання та підготовки до запуску безпілотників. У результаті атаки були знищені або пошкоджені кілька складських приміщень, а також спеціальні пускові установки для дронів.

Водночас втрати російської армії на фронті продовжували збільшуватися. Лише за попередню добу українські захисники ліквідували ще 1 230 російських військовослужбовців.