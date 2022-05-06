Повезли людям воду і перестали виходити на зв'язок: на Луганщині зникли 2 рятувальників
Джерело:Сергій Гайдай
На Луганщині зникли двоє рятувальників. Попередньо відомо, що вони повезли людям воду.
Рятувальники везли людям воду в Нижнє на Луганщині 4 травня. Зв'язок з ними обірвався пообіді. Пошуки досі тривають. Про це повідомив голова Луганської ОВА.
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Повезли людям воду в Нижнє і перестали виходити на зв‘язок. Безвісти зникли двоє рятувальників,
– написав Сергій Гайдай.
Зниклими виявились рятувальники Денис Колотілов та Геннадій Муратов. Вони виконували гуманітарну місію на службовому авто.
Пошуки поки що не дали результатів: ні чоловіків, ні пожежної машини не знайдено.
Є імовірність, що чоловіки потрапили в полон російських окупантів. Адже того дня поблизу Нижнього, куди вони їхали, точилися бої.