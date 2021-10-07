Повідомили про бомбу: пасажирський літак екстрено сів у Туреччині

Пасажирський літак 7 жовтня екстрено сів у Туреччині через повідомлення про бомбу на борту. Довелось перевіряти всіх пасажирів .

Літак Airbus A320 авіакомпанії Jazeera Airways летів з Кувейту. Однак через загрозу вибуху екстрено сів в аеропорту Трабзона.

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Бомби не знайшли

Коли рейс приземлився, на місце прибули бригади правоохоронців. Пасажирів вивели з літака. Сам лайнер та людей оглянули. Після перевірки дійшли висновку, що інформація про бомбу була недостовірною.

У Туреччині екстрено садили ще один літак

Напередодні, 6 жовтня, літак авіакомпанії Emirates Airlines екстрено сів в аеропорту Стамбула. Причина – надання медичної допомоги пасажирці, яка перенесла інфаркт під час польоту, повідомляє TRT Haber.

До речі, лайнер A380 є найбільшим пасажирським літаком у світі. Він летів з Лондона в Дубай. Коли пасажирці різко стало погано, запросили екстрену посадку. Літак тоді перебував у повітряному просторі Туреччини.

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