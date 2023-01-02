Повідомили про мінування: у Львові евакуюють ратушу
Джерело:Андрій Садовий
У понеділок, 2 січня, у Львові повідомили про замінування ратуші. Наразі з будівлі евакуюють людей.
Близько 10:40 до правоохоронців Львова надійшло повідомлення про замінування. Це вперше у поточному 2023 році.
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Спершу "замінували" усі ТРЦ міста
Як зазначають, спочатку повідомили про замінування торгово-розважальних центрів та Привокзального ринку у Залізничному районі. Покупців попросили покинути територію ринку.
Повідомлення опрацьовують відповідні спецслужби.
З ратуші евакуйовують людей
Згодом, близько 13:30 надійшло повідомлення про замінування будівлі львівської ратуші.
Очільник міста повідомив, що наразі проводиться евакуація людей з будівлі.
Нагадаємо, що під час масованої ракетної атаки 29 грудня по Львівській області ворог випустив 6 ракет, з них 4 сили ППО збили. Є два попадання в електропідстанцію.
Росія знову обстріляла Україну "Шахідами": що відомо
- Вночі 2 січня окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва.
- В результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БпЛА знищені.
- Зокрема, у небі над Києвом цієї ночі вдалося збити 20 повітряних цілей. На жаль, деякі з "Шахідів" таки змогли завдати шкоди мешканцям столиці.
- Крім того, захисники неба знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59.
- Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната заявив, що росіяни використовують "Шахіди", аби виснажити нашу ППО. "Минулий раз не відрізнявся тим, що і тоді 100%, і зараз 100% БПЛА знищені у різних регіонах держави", – сказав він.