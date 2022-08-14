Ексмеру Куп’янська Демченку повідомили про підозру в колабораційній діяльності

Правоохоронці 14 серпня повідомили про підозру колишньому меру Куп'янська, що на Харківщині. Володимира Демченка підозрюють в активній співпраці з ворогом.

За даними слідства, колаборант діяв добровільно, щонайменше, після окупації Куп'янська 27 лютого. Тому йому загрожує вкрай серйозне покарання.

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Демченко вже вдруге став зрадником

Підозрюваний був мером з 2010 по 2015 рік. Під час початку війни на сході України цей чоловік намагався створити квазіреспубліку на Харківщині. Проте його одразу затримали.

Невдовзі в результаті обміну зрадник потрапив до окупованого Донецька, де став "заступником начальника із озброєння народної міліції" проросійської квазіреспубліки. Коли почалося вторгнення, цей колаборант знову повернувся на Харківщину.

Він знав, що буде в безпеці в Куп'янську, бо після повномасштабного вторгнення тоді ще чинний мер Геннадій Мацегора фактично здав місто окупантам.

Що загрожує за такий злочин

Демченко був членом "Партії регіонів". А наступний мер-зрадник Куп'янська балотувався від партії ОПЗЖ.

Коли Демченка впіймають, він постане перед судом за статтею Кримінального кодексу про колабораціонізм. А саме за її частиною про взаємодію з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території. Тому підозрюваний може навіть відправитися до в'язниці на строк до 5 років.

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