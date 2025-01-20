Повідомлено про підозру екскомандиру 155 бригади ЗСУ, який допустив дезертирство підлеглих

У понеділок, 20 січня, СБУ та ДБР затримали колишнього командира 155 окремої механізованої бригади ЗСУ. Він не повідомляв про значну кількість фактів самовільного залишення місця служби особовим складом під час навчань за кордоном та виконання бойових завдань на Сході.

Затримання відбулося за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Що відомо про порушення у 155 ОМБр

Слідство перевіряє дані про наявність у бригаді корупційних схем під час відбору військових для проходження навчання за кордоном.

Також перевіряються відомості стосовно можливих "схем", коли за хабарі військові могли ухилитися від виконання обов'язків служби,

– додали у СБУ.

Наразі екскомандиру 155 ОМБр готується повідомлення про підозру у бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років.

Також правоохоронці встановлюють інших фігурантів, які можуть бути причетними вчинення цього злочину.