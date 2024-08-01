Чи треба повідомляти ТЦК про одруження та народження дітей

Реєстр військовозобов'язаних отримує дані з інших центральних органів виконавчої влади, але ця інформація неповна. Тому, виникає логічне питання, чи потрібно повідомляти ТЦК про одруження та народження дітей.

Деталі пояснила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак.

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"Кожне неповідомлення про зміну даних можна розглядати як окреме порушення", – зазначає Козак.

Довідково. Військовозобов'язані повинні особисто повідомляти ТЦК та СП про будь-які зміни в своїх персональних даних. Документи про одруження або народження дітей слід надати протягом 7 днів.

Водночас, як додає представниця ТЦК, змінами до Кодексу України про адміністративні порушення закріплено, якщо Єдиний реєстр військовозобов'язаних підтягує інформацію з інших реєстрів, згідно з якими можна зробити висновок про зміну цих даних, тобто фактично така особа не підлягає адміністративному стягненню.

Чи можна оновити дистанційно

Наразі оновити дані через електронний кабінет військовозобов'язаного не можна. Але, введення такої функції планується через мобільний застосунок, аби зменшити потребу в візитах до ТЦК.

Лариса Козак зазначила, що реєстр військовозобов'язаних вже отримує дані з інших центральних органів виконавчої влади, але ця інформація неповна.

Зауважте. Усі ці правила. Для них існують окремі норми.

"Якщо ми говоримо про людину, яка одружилась, але вчасно про це не повідомила, чи отримала освіту, то під час визначення накладення санкцій ТЦК має обов'язок перевірити, чи можна отримати інформацію без особистого повідомлення особи", – наголосила Лариса Козак.