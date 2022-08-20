Повідомляють про вибухи та пожежу в Чорнобаївці – могло прилетіти у ворожий склад
Джерело:телеграм-канал "Х****й Херсон"
Українці знову мають нагоду спостерігати "бавовняні вечори" на тимчасово окупованих територіях. Там знову чути вибухи.
Увечері 20 серпня на Херсонщині знову пролунали вибухи, а місцеві бачать дим унаслідок атаки. Ймовірно, ЗСУ влучили у ворожий склад. І знову росіянам неспокійно саме в Чорнобаївці
До теми День "бавовни" у Криму триває: у Чорноморському районі – вибухи, також працювала ворожа ППО
У Чорнобаївці пожежа, а окупанти знову говорять про ППО
На місці події триває детонація – ймовірно, що вибухають боєприпаси ворога. Стовпи диму видно за кілометри.
"Бавовна" на у Чорнобаївці / Фото телеграм-каналу "Х****й Херсон"
Та що у цій ситуації веселить найбільше – росіяни більше не можуть вигадати нових версій для вибухів на тимчасово окупованих територіях. Тому і в цьому випадку мантри пропаганди незмінні: "Працює ППО, усе добре". Хоч насправді все далеко не так.
У Чорнобаївці "щось горить": епічне відео
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань підтвердив вибухи в Чорнобаївці й наголосив, що окупантам не сховатися від ЗСУ.
Вибухи в районі Чорнобаївки! А це ще навіть не стемніло. росіяни, скільки б ви там не збирались — ЗСУ трощитимуть вас знову й знову,
– наголосив Хлань.
День "бавовни" в окупантів
Останнім часом у росіян справи йдуть не надто добре – щодня вони мають справу з "бавовною". Чого лише вартий день 20 серпня:
Близько 08:20 ранку у Севастополі пролунав потужний вибух на території штабу чорноморського флоту країни-агресорки, над будівлею піднявся величезний стовп диму. Згодом окупанти заявили, що на дах штабу чф росії впав безпілотник. Мовляв, ППО не спрацювала і його не вдалось збити, бо він летів дуже низько.
Потім вибухи пролунали й у селищі Заозерне біля Євпаторії. Окупанти традиційно говорили про "роботу ППО". Згодом "бавовна" дісталася й Бахчисарая, а під вечір – до Чорноморського району.
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