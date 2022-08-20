Повідомляють про вибухи та пожежу в Чорнобаївці – могло прилетіти у ворожий склад

Українці знову мають нагоду спостерігати "бавовняні вечори" на тимчасово окупованих територіях. Там знову чути вибухи.

Увечері 20 серпня на Херсонщині знову пролунали вибухи, а місцеві бачать дим унаслідок атаки. Ймовірно, ЗСУ влучили у ворожий склад. І знову росіянам неспокійно саме в Чорнобаївці

До теми День "бавовни" у Криму триває: у Чорноморському районі – вибухи, також працювала ворожа ППО

У Чорнобаївці пожежа, а окупанти знову говорять про ППО

На місці події триває детонація – ймовірно, що вибухають боєприпаси ворога. Стовпи диму видно за кілометри.

"Бавовна" на у Чорнобаївці / Фото телеграм-каналу "Х****й Херсон"

Та що у цій ситуації веселить найбільше – росіяни більше не можуть вигадати нових версій для вибухів на тимчасово окупованих територіях. Тому і в цьому випадку мантри пропаганди незмінні: "Працює ППО, усе добре". Хоч насправді все далеко не так.

У Чорнобаївці "щось горить": епічне відео

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань підтвердив вибухи в Чорнобаївці й наголосив, що окупантам не сховатися від ЗСУ.

Вибухи в районі Чорнобаївки! А це ще навіть не стемніло. росіяни, скільки б ви там не збирались — ЗСУ трощитимуть вас знову й знову,

– наголосив Хлань.

День "бавовни" в окупантів

Останнім часом у росіян справи йдуть не надто добре – щодня вони мають справу з "бавовною". Чого лише вартий день 20 серпня:

Близько 08:20 ранку у Севастополі пролунав потужний вибух на території штабу чорноморського флоту країни-агресорки, над будівлею піднявся величезний стовп диму. Згодом окупанти заявили, що на дах штабу чф росії впав безпілотник. Мовляв, ППО не спрацювала і його не вдалось збити, бо він летів дуже низько.

Потім вибухи пролунали й у селищі Заозерне біля Євпаторії. Окупанти традиційно говорили про "роботу ППО". Згодом "бавовна" дісталася й Бахчисарая, а під вечір – до Чорноморського району.

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