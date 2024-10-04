Жертви, закрите місто, проблеми зі світлом і зв'язком: у Боснії і Герцеговині – масштабна повінь

Сильні зливи накрили Боснію і Герцеговину у ніч на п'ятницю. Внаслідок масштабних повеней і зсувів у кількох містах і селах в центральній і південній частинах країни загинули щонайменше 14 людей.

Про це пише AP. Служби порятунку на Півдні повідомили про кількох зниклих безвісти. Також закликали волонтерів й армію допомогти, адже дороги були закриті, а будинки залишилися без електрики.

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Масштабна повінь у Боснії і Герцеговині

Речник місцевої адміністрації Дарко Джука заявив, що щонайменше 14 людей загинули в південному місті Ябланіца та його околицях.

Це ті, кого виявили рятувальники. Ми досі не знаємо остаточної кількості загиблих,

– наголосив посадовець.

Міністр оборони Зукан Хелез заявив, що війська були залучені для допомоги та повідомлялося про втрати.

Очільник Міноборони зазначив: "Година за годиною ми отримуємо новини про нові жертви… Ми відправили всіх, кого могли. Наше першочергове завдання – врятувати людей, які живі та поховані в будинках, де є зсуви".

ЗМІ повідомляють, що вагітна жінка втратила дитину після того, як її врятували від повені та перевели до лікарні. Влада повідомила, що медики також борються за її життя.

Служби порятунку в містах Ябланіца і Кіселяк повідомили, що вночі було відключено електроенергію. Також не працював мобільний зв'язок.

Поліція повідомила нам, що залізниця також заблокована. Наразі ви не можете ні в'їхати, ні виїхати з Ябланіци. Стаціонарні телефони працюють, але мобільні телефони не мають сигналу,

– заявила Державна служба порятунку.

Також рятувальники закликали людей не виходити на затоплені вулиці.