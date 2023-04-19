Водопілля у Дніпрі: вода потрапила в один з храмів та нічний клуб

Дніпропетровську область продовжує підтоплювати. Через повінь підтопило ще низку будинків. Натомість у Дніпрі вода стоїть в одному з храмів та в нічному клубі.

На Дніпропетровщині через водопілля підтоплено майже пів тисячі садиб, зокрема 251 будинок. Найбільше підтоплених хат у дачному селищі Курилівка Дніпровського району.

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Яка ситуація у Дніпропетровській області

Під час брифінгу речник рятувальників Сергій Ковтонюк розповів, що в області станом на 19 квітня залишаються підтопленим 416 приватних домоволодінь, на яких стоїть 251 будинок. З них 216 будинків у Курилівці Дніпровського району.

Тим часом у Дніпрі вода вже в одному з храмів, в будівлі нічного клубу й на території відпочинкового комплексу.

За інформацією рятувальників, у Дніпрі також підтоплено подвір’я на вулиці Перевіз Амур-Нижньодніпровського району. Рівень води у дворі становив близько 30 сантиметрів. Надзвичайники її відпомпували.

Що відбувається в районах

Станом на зараз через повінь на подвір'ях трьох будинків в Новокодацькому районі обласного центру рівень води сягнув 50 сантиметрів.

У селищі Обухівка Дніпровського району у воді чотири садиби, а також територія бази відпочинку "Дача Горця". Рівень води становить від 15 до 30 сантиметрів.

У селищі Курилівка Петриківської громади зафіксували підтоплення трьох садових товариств. Більшість підтоплених будівель – це дачні будинки, де люди постійно не проживають.

Варто зауважити, що також підтоплює й інші регіони країни. За даними ДСНС, в Україні підтоплені 1 715 дворогосподарств та 409 будинків. Також порушено транспортне сполучення до 32 населених пунктів.