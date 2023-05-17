Італію накрила потужна повінь, яка може посилитись: є загиблі, людей евакуюють

Регіон Емілія-Романья, що на півночі Італії, накрила потужна повінь. Через неї загинули люди, тисячі мешканців довелось евакуювати з їхніх домівок.

Влада регіону попереджає, що ще гірше людей може чекати попереду. Адже дощі не зупиняються.

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Яка ситуація з негодою в Італії

Опади не закінчилися, вони триватимуть ще декілька годин. Ми зіткнулися з дуже, дуже складною ситуацією,

– заявив виданню SkyTG24 заступник начальника Агентства цивільного захисту.

Офіційний представник регіону Емілія-Романья сказав, що в містах Форлі, Чезена, Чезенатіко вже троє загиблих. Ще троє людей зникли безвісти.

За даними видання, чотирнадцять річок вийшли з берегів. Саме тому мешканці у таких містах як Чезена підіймались на дахи будинків. Вже звідти їх забирали пожежники з допомогою гелікоптерів чи гумових човнів.

Посадовець Стефано Боначчіні закликав людей, які живуть близько до річок, перебувати на вищих поверхах.

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Окрім того, заблоковані низка автомобільних доріг та залізничних сполучень. Мери багатьох міст, зокрема Болоньї, закликали мешканців не залишати свої домівки.

За даними ЗМІ, сильно постраждало від негоди місто Равенна, що недалеко від Адріатичного моря. Мер заявив радіо RAI, що за ніч евакуювали орієнтовно 5000 осіб.

"Равенну неможливо впізнати через пошкодження, яких вона зазнала", – заявив мер.

Що каже влада

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що уряд стежить за ситуацією та "готовий втрутитися з необхідною допомогою".

Негода в Італії / Фото AP

За даними преси, це вже вдруге у травні регіон страждає від поганої погоди. Минулого разу внаслідок шторму загинули двоє людей. Відомо, що проливні дощі на півночі Італії почались після тижнів посухи, яка висушила землю та знизила її здатність поглинати воду. Це й посилило наслідки повеней.