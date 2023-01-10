Каліфорнію накрило потужною повінню: під загрозою район, де живуть зірки

У Сполучених Штатах Америки, у Каліфорнії, сталось чергове стихійне лихо. Через повінь влада навіть розпочала евакуацію населення. Також уже відомо про жертв, внаслідок цієї надзвичайної ситуації.

Про повінь повідомили американські ЗМІ у вівторок, 10 січня, за київським часом. Станом на ранок відомо, що паводкові води забрали життя 5-річного хлопчика на центральному узбережжі штату та загинуло ще понад 10 людей. Зауважмо, що в цьому регіоні США живуть такі знаменитості, як принц Гаррі та Опра Вінфрі.

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Що відомо про це стихійне лихо

Зауважмо, що внаслідок цього розливу води десятки тисяч людей залишилися без світла, а деякі школи довелось тимчасово закрити. На кадрах, що поширюються мережею, видно, як вулиці та автомагістралі перетворилися на бурхливі річки. На узбіччях можна також побачити повалені дерева та пошкоджені автомобілі.

Число загиблих від безжальної серії штормів зросло з 12 до 14 у понеділок (9 січня за місцевим часом – 24 Канал) після того, як двоє людей загинули внаслідок падіння дерев,

– повідомили місцеві чиновники.

Через сім годин інтенсивних пошуків зниклого хлопчика рятувальникам вдалось знайти лише його чобіт. Згодом цю операцію довелось призупинити, оскільки рівень води був надто небезпечним навіть для драйверів. Невдовзі офіційні особи повідомили, що хлопчик – мертвий. Матері дитини вдалось дивом врятуватися.

Масштабна повінь у США: дивіться відео зі соцмереж

У Каліфорнії стихійне лихо: переглядайте ролик зі соцмереж

Національна метеорологічна служба США повідомила, що рівень опадів становить 2,5 сантиметра на годину.

Окрім того, відома американська телеведуча Еллен Дедженерес поділилася у своєму інстаграмі відео, на якому вона стоїть перед бурхливим струмком біля будинку в Монтесіто. Зазначмо, що там вона живе зі своєю дружиною, акторкою Порцією де Россі.

Це божевілля! Цей струмок біля нашого будинку ніколи не тече. Це, ймовірно, приблизно дев'ять футів угору, і воно підніметься ще на два фути вгору,

– розповідає журналістка у соцмережах.

Еллен Дедженерес записала відео на фоні повені

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У штаті Каліфорнія США не вщухає повінь: дивіться відео

До цієї теми нагадаємо про іншу надзвичайну ситуацію, яка сталася в Україні. Власне, на Закарпатті зафіксували землетрус у перші дні нового року. Поштовхи відчули чимало людей, що перебували у своїх будинках. На щастя, ніхто не постраждав.