Кенію накрила раптова повінь: загинули десятки людей
- Раптові повені в Найробі, Кенія, спричинені сильними дощами, призвели до загибелі понад 20 людей.
- Через стихію довелося зупинити роботу найбільшого аеропорту Східної Африки.
Раптові повені через сильні дощі накрили столицю Кенії Найробі. Стихія забрала життя понад 20 людей.
Про це пише Reuters.
Дивіться також Торнадо йдуть на США: понад 6 мільйонів людей у зоні небезпеки
Які наслідки повені у Кенії?
Стихія накрила регіон у суботу, 7 березня. З берегів вийшла річка Найробі.
Вода змивала на своєму шляху автомобілі. Також довелося зупинити роботу найбільшого аеропорту Східної Африки.
Повені у Кенії: дивіться відео
Наразі відомо про щонайменше 23 загиблих. Серед них – літній чоловік, який торгував на узбіччі дороги. Його тіло опинилося під автомобілем, який змило водою.
Повені у столиці Кенії: дивіться відео
Я бачив, як його несло звідти водою. Ми не знали, куди він подівся. Тільки зараз ми бачимо його під машиною,
– розповів один з очевидців.
Деяких із загиблих вдарило струмом від пошкоджених ліній електропередач.
Усувати наслідки негоди разом із рятувальниками відправили військових.
"Я наказав негайно випустити та розподілити продовольчу допомогу з наших національних стратегічних резервів серед сімей, постраждалих від повені", – повідомив президент Кенії.
Довідково. За словами вчених, глобальне потепління посилює повені та посухи у Східній Африці. Опади стають коротшими, але інтенсивнішими. Згідно із дослідженням World Weather Attribution 2024 року, через зміну клімату руйнівні дощі в регіоні стали вдвічі ймовірнішими, ніж раніше.
Повені у столиці Кенії: дивіться відео
Стихійні лиха: останні новини
У лютому сніговий шторм накрив США. Через негоду було скасовано тисячі авіарейсів, а на будинках обвалювалися дахи від ваги снігу.
А за кілька днів до цього шторм "Крістін" накрив Португалію. Загинули щонайменше 4 людини. По країни були масові відключення електроенергії.