Стихійне лихо на Київщині продовжує лютувати: коли очікувати пік

Наразі у Київській області триває повінь. Зокрема, у Іванкові підтоплена тимчасова переправа. Причиною стало руйнування дамби місцевого ставка.

Велика вода спричиняє лихо на Київщині вже упродовж декількох днів. Зокрема, на території області неспокійним був Великдень.

Зверніть увагу "За дві секунди нема даху будинку": на Буковині буревій накоїв лиха – відео

Сергій Наєв – командувач Об'єднаних Сил ЗС України – розповів, що, попри численні перешкоди, підрозділи Угрупування військ, які оберігають північний напрямок, мають достатньо сил та засобів, аби подолати наслідки негоди. Понтонну переправу оперативно наводять.

Коли очікують пік стихійного лиха

Людей попереджують, що 17 – 18 квітня утримуватиметься затоплення заплавних територій Києва, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області. Там оголосили помаранчевий рівень загрози.

Роман Ткачук – директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА – зауважив, що в українській столиці пік паводків очікують 22 квітня.

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, пік весняної повені ми будемо очікувати десь 22 квітня. Також цьогорічна повінь збільшується на 0,5 – 1 метр у порівнянні з минулими роками,

– заявив Ткачук.

Наразі підтопленими залишаються острови у парках Муромець, Гідропарк, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки у районі Осокорків.

Дані від ДСНС

Наразі на території України підтопленими залишаються 1 379 дворогосподарств. Найбільше у Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Також підтоплені – понад 9 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.