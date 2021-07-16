Німеччина оголосила режим військової катастрофи: кількість жертв перевалила за сотню
16 липня 2021 , 14:40Читать новость на русском
Джерело:Spiegel
Днями на західну та центральну частину Німеччини обрушився циклон Бернд. Він приніс із собою потужні зливи, які призвели до масштабних повеней і руйнувань.
Негода вже забрала багато життів – кількість жертв перевалила за 100. Водночас понад 1 300 людей вважаються зниклими безвісти.
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Режим військової катастрофи
Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер ухвалила рішення ввести у країні режим військової катастрофи.
- Тепер командири зможуть за власним рішенням направляти техніку на допомогу місцевій владі.
До ліквідації наслідків стихійного лиха вже залучили 850 військовослужбовців. У міноборони збільшуватимуть кількість солдат.Зверніть увагу! Найбільше від сильних злив постраждали землі Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія.
- Через величезну кількість опадів річки вийшли з берегів, а будинки обвалилися.
- Місцеві жителі наголосили, що ніколи не бачили такого руйнівного потопу.
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