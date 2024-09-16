Будинки без стін, перевернуті авто: у Польщі показали наслідки катастрофічної повені

В історичному польському містечку Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства внаслідок повені була пошкоджена дамба на річці Моравка, через це місто фактично опинилось під водою. Також затопило курортне місто Льондек-Здруй у Клодзкій долині.

Наразі через наслідки стихійного лиха ці містечка відрізані від світу, до них неможливо дістатися зі сторони Польщі. Однак журналістам вдалося доїхати туди вузькою дорогою через чеське село Яворник.

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Наслідки повені у Льондек-Здруї

Наразі Льондек-Здруй оговтується від негоди. Місцеві жителі викидають лопатами мул зі своїх квартир. На вулицях величезна кількість бруду і гравію, пінопласту та побутової техніки. У місті пошкоджені мости й, що найгірше, зруйновані будинки. Деякі з них фактично залишилися без стін.

Пан Ришард, який живе в Льондек-Здруї з 1970-х років, розповів журналістам PAP, що пам'ятає повінь 1997 року, яку називають "повінню століття". За його словами, ця повінь значно гірша.

Сьогодні було гірше, набагато гірше, але люди допомагатимуть один одному, і ми відновимо це місто,

– сказав він.

Очевидці кажуть, що затоплення трапилося дуже швидко. Немов велика хвиля, яка враз пройшлася повз місто.

Повінь в Льондек-Здруї: дивіться відео

У Льондеку вода зруйнувала майже всі мости, зокрема історичний міст святого Яна 16 століття. За легендою, він був дуже міцним, оскільки при його будівництві використовувалися курячі яйця.

Руйнування після повені в містечку: фото PAP

У неділю ввечері на вулицях міста багато людей, які ліквідовують наслідки негоди та обговорюють те, що трапилося. У місті немає води, а електрика є лише у деяких кварталах. Також немає покриття мобільного зв'язку. Люди підіймаються на пагорб, щоб зателефонувати.

Зазначимо, що повінь торкнулася багатьох міст на півдні Польщі. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск запровадив режим стихійного лиха.