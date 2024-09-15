Повені накрили Європу: пошкоджено тисячі будинків, є загиблі, погода лише погіршується

Східну Європу накрила потужна негода. У Польщі, Румунії та Чехії повені, які змивають все на своєму шляху. Через рясні опади є загроза й для інших країн Європи.

В Австрії вже почалися снігопади, а місцями – сходять лавини, а у Словаччині та Угорщині попереджають населення, що через зливи з берегів може вийти Дунай. Що відомо про циклон, який накрив Європу, та які руйнівні наслідки в різних країнах – передає 24 Канал.

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У Польщі ситуація стає гіршою щогодини

RMF24 повідомляє, що рясні дощі, які приніс циклон "Борис", почалися у Польщі 12 вересня. Відтоді рівень води почав стрімко підійматися, особливо критична ситуація на південному заході Польщі. Загалом, під загрозою Нижньосілезьке, Опольське, Сілезьке та Малопольське воєводства, але найгірша ситуація у Нижньосілезькому та Опольському воєводствах.

Повінь у Польщі: дивіться відео

У Глухолазі, історичному місті на південному заході Польщі поблизу Чехії, рятувальники насипали сотні мішків з піском біля річки. Також відбувається евакуація місцевого населення Клодзко.

Наразі у Польщі не повідомляли про наслідки повені, масштаби руйнувань чи загиблих. Однак місцева влада заявляє, що ситуація може погіршитися щогодини.

Повінь у Польщі – більше у галереї

Синоптики стверджують, що нині у Польщі випало значно більше опадів, аніж у 1997 році, коли Вроцлав пішов під воду через рясні зливи.

У Румунії зруйновано тисячі будинків, є жертви

Видання Reuters пише, що через повінь у Румунії вже є перші жертви. Так, щонайменше 4 людини загинули внаслідок стихійного лиха. Окрім того, у східній частині країни також відомо про тисячі зруйнованих та пошкоджених будинків.

Загалом, у Румунії від повені постраждали 8 повітів. Прем'єр-міністр Марчел Чолаку повідомив, що близько 5000 будинків були пошкоджені, а 25 000 – знеструмлені. Найгірша ситуація – у повіті Галат, де знайшли перших жертв.

Наразі рятувальники намагаються тримати ситуацію під контролем. Місцева влада пообіцяла надати постраждалим усю необхідну допомогу – від їжі до модульних будинків.

Ми створили оперативний кризовий штаб при Повітовій раді Галацкого повіту за участю міністрів оборони, внутрішніх справ, навколишнього середовища. Пріоритетом є порятунок життів. У нас є вся необхідна логістика для швидкого втручання, включаючи аварійні вертольоти,

– повідомив прем'єр Румунії.

Масштабна повінь у Румунії – більше у галереї / Фото Getty Images

У Чехії – найвищий рівень загрози

Повені почалися у Польщі неподалік польського кордону, тому у Чехії також оголосили найвищий рівень небезпеки через стихію. Як пишуть у ЗМІ, синоптики не виключають підтоплення у Єсеніцькому, Карнівському та Опавському краях.

Наразі у 38 населених пунктах Чеської Республіки оголосили найвищу загрозу повені. У Празі вже підняли захист від повеней, набережні перекрили, а також зупиняють роботу різних об'єктів, до прикладу, через негоду припинив роботу зоопарк.

Місцями вже випало до 25 сантиметрів опадів, але на цьому стихія не закінчується. Синоптики прогнозують, що у неділю, 15 травня, у Чехії може випасти третина від середньорічних опадів. Водночас сильний вітер зі шквалами лише погіршує погодні умови та може спричинити ще більше руйнівних наслідків.

В Австрії сходять лавини та готуються до стихійного лиха

В Австрії також погіршується ситуація з погодою. За даними Австрійського федерального інституту Geosphere, серпень став найспекотнішим місяцем для країни, однак нині спостерігається різке погіршення погодних умов. Так, у багатьох регіонах може випасти до 20 сантиметрів опадів за день, місцями вже почалися снігопади й, ба більше, уже зафіксували сходження лавини.

Так, як пише DW, у Тіролі зійшла лавина, коли у горах була група туристів з 30 осіб. Відомо, що одна людина зникла, до її пошуків залучили рятувальників, однак, чи знайшли потерпілого – невідомо.

Екстрені служби Австрії готуються до того, що можливо доведеться евакуювати місцеве населення у кількох муніципалітетах. Влада ж попереджає, що найближчі дні будуть дуже складними та важкими на землях Нижньої Австрії.

Угорщина та Словаччина – також під загрозою

У Словаччині та Угорщині очікують, що через негоду, яку приніс циклон, річка Дунай може наблизитися до критично високого рівня. Очікується, що пік хвилі повені близько до 8 метрів може накрити регіони вже наступного тижня.

Наразі рятувальники готуються до можливої негоди.