Севастополь затоплює: через сильні дощі рівень води критично піднявся
У Севастополі вирує негода. По вулицях різко піднявся рівень води через зливи.
Про це повідомили у місцевих каналах Севастополя та Криму, інформує 24 Канал.
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Севастополь тоне через сильні дощі
У ніч на 13 жовтня у Севастополі сталося різке погіршення погоди. Зафіксовано сильний дощ, часом злива, гроза, вітер 10 – 15 метрів у секунду, а під час грози пориви можуть досягати 18 метрів у секунду.
Така погода утримається і вранці.
Громкає знатно, шибки тремтять,
– коментують місцеві жителі сильну гроху.
На деяких кадрах можна побачити, що вода затопила дома та автомобілі.
У Севастополі затоплює автівки / соціальні мережі
Севастополь тоне через сильні дощі: дивіться відео
Севастополь тоне через сильні дощі: дивіться відео
У найближчу добу у Севастополі прогнозують сильний дощ. Очікується, що у найближчі 12 годин кількість опадів зросте.
Нагадаємо, що у вересні Севастополь також затоплювало через сильні дощі, і рівень води продовжує підніматися, що спричиняє критичну ситуацію в місті.