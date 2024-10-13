Севастополь затоплює: через сильні дощі рівень води критично піднявся

У Севастополі вирує негода. По вулицях різко піднявся рівень води через зливи.

Про це повідомили у місцевих каналах Севастополя та Криму, інформує 24 Канал.

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Севастополь тоне через сильні дощі

У ніч на 13 жовтня у Севастополі сталося різке погіршення погоди. Зафіксовано сильний дощ, часом злива, гроза, вітер 10 – 15 метрів у секунду, а під час грози пориви можуть досягати 18 метрів у секунду.

Така погода утримається і вранці.

Громкає знатно, шибки тремтять,

– коментують місцеві жителі сильну гроху.

На деяких кадрах можна побачити, що вода затопила дома та автомобілі.

У Севастополі затоплює автівки / соціальні мережі

Севастополь тоне через сильні дощі: дивіться відео

Севастополь тоне через сильні дощі: дивіться відео

У найближчу добу у Севастополі прогнозують сильний дощ. Очікується, що у найближчі 12 годин кількість опадів зросте.

Нагадаємо, що у вересні Севастополь також затоплювало через сильні дощі, і рівень води продовжує підніматися, що спричиняє критичну ситуацію в місті.