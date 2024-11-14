Вода перетворила вулиці на річки: Сицилію накрила потужна повінь

На острові Сицилія в Італії сталася потужна повінь, яка фактично паралізувала транспортне сполучення в регіоні. Негода також призвела до суттєвих пошкоджень інфраструктури.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Weather Sicily. Зазначається, що всього за кілька годин в регіоні випало 500 міліметрів дощу.

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Які наслідки повені на Сицилії

За словами італійських видань, найскладнішою ситуація була в комуні Джарре, де всього за 7 годин випала кількамісячна норма опадів. Внаслідок негоди потужні потоки води перетворили вулиці на справжні річки, а місцеві автомобілісти опинилися в пастці.

На щастя, станом на ранок 14 жовтня жертв було не зафіксовано.

Повінь на Сицилії також ускладнила ситуацію на деяких ділянках автомагістралі A19 Палермо – Катанія. Департамент цивільного захисту оголосив помаранчевий рівень небезпеки як про штормовий, так і про гідрогеологічний ризик у деяких районах острова.

На Сицилії сталась потужна повінь / Фото: Vigili del Fuoco

До слова, наприкінці жовтня руйнівна повінь охопила також частину Іспанії. Найсильніші за три останні десятиліття повені в країні забрали життя понад 200 людей в регіоні Валенсія. Там досі продовжують шукати зниклих безвісти, а над ліквідацією наслідків працює майже 20 000 військовослужбовців і поліцейських.