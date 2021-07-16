Повінь і зсуви у Туреччині забрали життя 6 людей, ще 2 зникли безвісти: фото

Північно-східне узбережжя Чорного моря Туреччини накрила сильна злива, яка спричинила повені та зсуви. Унаслідок негоди загинули щонайменше шестеро людей і ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Зливи зруйнували будинки

Потужні дощі пройшли у провінції Різе ввечері 14 липня. Про це повідомив турецький міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

Читайте також Європу охопили масштабні повені: фото жахливих руйнувань

Потоки води змивали на своєму шляху автомобілі та зруйнували декілька житлових будинків.

Зсуви знищили також кілька чайних плантацій у цьому регіоні.



Зсуви знищили чайні плантації / Фото Anadolu

Загинули шестеро людей

Унаслідок сильної зливи у турецькому місті Різе загинули щонайменше шестеро людей.

Серед уламків свого триповерхового помешкання знайшли мертвою 75-річну жінку.

Виявили тіла 3 осіб, які загинули унаслідок селів, що зруйнували дерев'яний будинок.

Помер голова сусіднього села Асмалірмак – чоловіка змило бурхливими водами.

Шукають двох осіб, які вважаються зниклими безвісти. Ще одну людину госпіталізували.

Понад сто людей евакуювали з їхніх осель.

Через потужні дощі заблокований доступ до десятків сіл, деякі населені пункти залишилися без електропостачання.

Наслідки негоди у Туреччині / Фото Anadolu