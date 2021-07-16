Повінь і зсуви у Туреччині забрали життя 6 людей, ще 2 зникли безвісти: фото
16 липня 2021 , 17:49Читать новость на русском
Джерело:AP
Північно-східне узбережжя Чорного моря Туреччини накрила сильна злива, яка спричинила повені та зсуви. Унаслідок негоди загинули щонайменше шестеро людей і ще двоє вважаються зниклими безвісти.
Зливи зруйнували будинки
Потужні дощі пройшли у провінції Різе ввечері 14 липня. Про це повідомив турецький міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.
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Потоки води змивали на своєму шляху автомобілі та зруйнували декілька житлових будинків.
- Зсуви знищили також кілька чайних плантацій у цьому регіоні.
Зсуви знищили чайні плантації / Фото Anadolu
Загинули шестеро людей
Унаслідок сильної зливи у турецькому місті Різе загинули щонайменше шестеро людей.
- Серед уламків свого триповерхового помешкання знайшли мертвою 75-річну жінку.
- Виявили тіла 3 осіб, які загинули унаслідок селів, що зруйнували дерев'яний будинок.
- Помер голова сусіднього села Асмалірмак – чоловіка змило бурхливими водами.
Шукають двох осіб, які вважаються зниклими безвісти. Ще одну людину госпіталізували.Зверніть увагу! Через потужні дощі заблокований доступ до десятків сіл, деякі населені пункти залишилися без електропостачання.
- Понад сто людей евакуювали з їхніх осель.
Наслідки негоди у Туреччині / Фото Anadolu